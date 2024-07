Strokovnjaki razkrivajo, zakaj se NLP-ji pojavljajo točno na teh mestih

Internet je že leta preplavljen z video posnetki, ki prikazujejo NLP-je v bližini hitrih letal, bojnih glav in celo jedrskih reaktorjev, strokovnjaki pa so zdaj razkrili skrb vzbujajočo teorijo.

Junija 2022, ob jubileju pokojne britanske kraljice, se je monarhinji poklonila skupina devetih bojnih letal, ki so bruhala dim v barvah britanske zastave – a opaziti je bilo tudi neznani leteči predmet v obliki diska. Čeprav je posnetek zakrožil po medijih, nikoli niso pojasnili, za kaj gre.

Še bolj zanimivi so posnetki ducata NLP-jev, ki so se leta 2011 po jedrski nesreči pojavili nad japonsko elektrarno Fukušima. Priče menijo, da so jih neznana plovila rešila, saj naj bi zmanjšala raven radioaktivnosti. Lokalni mediji so takrat posneli več svetlečih belih krogel nad objektom, ki so se potopile v objekt, nato pa se ponovno pojavile.

Primeri so številni, skeptiki pa vedno znova najdejo razlage za te pojave - krivijo vse od žuželk do balonov. A za raziskovalce, ki so svoje življenje posvetili NLP-jem, imajo ti videoposnetki veliko večjo vrednost, piše Daily Mail.

Zanimanje za jedrsko energijo

Poraja se vprašanje, ali se NLP-ji zato približajo hitrim letalom, ker jih skrbi, da bi lahko ta imela jedrske sposobnosti. Strokovnjaki s tega področja so podobno obnašanje večkrat zaznali in menijo, da NLP-je skrbi, da bi se ljudje med seboj uničili z jedrskim orožjem.

NLP-je in jedrske objekte povezujejo že vse od izuma atomske bombe leta 1945, povezavo opažajo tako civilisti kot vojaško osebje. »V vseh jedrskih objektih - Los Alamos, Livermore, Sandia, Savannah River - je prišlo do incidentov, ko so se neznana plovila pojavila nad objektom in nihče ni vedel, od kod so ali kaj tam počnejo,« je povedal preiskovalni novinar George Knapp.

Nekdanji vodja Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP – raziskovalni projekt, ki ga financira ameriška vlada za preučevanje neznanih letečih predmetov in nepojasnjenih zračnih pojavov, op. a.), Luis Elizondo se je strinjal, da »očitno obstaja močna povezava med opažanji NLP-jev in jedrskimi območji«.

Neodvisni raziskovalec Robert Hastings, ki se ukvarja z razkrivanjem delovanja t. i Neidentificiranih zračnih pojavov (UAP) – bolj znanih kot NLP-ji – s strani vlade, je leta 2010 izjavil, da »umaknjeni vladni dokumenti ZDA in pričevanja nekdanjega ali upokojenega ameriškega vojaškega osebja nedvomno potrjujejo resničnost nenehnih vdorov NLP-jev v območja z jedrskim orožjem«.

Postali so bolj vsiljivi

Zdaj pa nova raziskava s tremi študijami, ki sta jih vodila upokojeni narednik ameriških letalskih sil Larry Hancock in podatkovni analitik pri Harvardovem projektu Galileo, ki preiskuje NLP-je Ian Porritt - kaže, da ne le, da je prišlo do nenavadne dejavnosti okoli jedrskega orožja in objektov, ampak tudi, da je v preteklih letih prišlo do sprememb.

NLP-ji, ki so se sprva očitno zanimali za proizvodnjo jedrskega orožja, so se pozneje začeli pojavljati okoli silosov in baz bombnikov. »Videli smo to zanimanje za silose, ko so jih postavljali, nato pa se je dejavnost ustavila,« je Porritt povedal za Daily Mail.

V šestdesetih letih je bila zgrajena nova tovarna orožja medcelinskih balističnih raket (ICMB), takrat so NLP-ji postali »veliko bolj vsiljivi«, je dejal Porritt. »Bili so na zelo nizki višini, prodirali so skozi varnostne parametre baze,« je dejal.

Dva veterana letalskih sil sta pred tem za Daily Mail povedala, da sta junija 2023 pričala v uradu AARO, da so NLP-ji dobesedno izklopili jedrske konice. Poleg tega je nekdanji častnik za izstrelitev ICBM Robert Salas dejal, da ga je AARO kontaktiral, da bi zbral informacije o njegovi trditvi, da je oranžni leteči disk onesposobil 10 bojnih glav v bazi letalskih sil Malmstrom v Montani leta 1967.

Srečanj še več

Kljub temeljiti vojaški preiskavi niso prišli zadevi do dna, Salas pa je dejal tudi, da so ga prisilili v podpis dogovora o tajnosti podatkov (NDA). Nekdanji prvi poročnik ameriških letalskih sil Robert Jacobs je povedal, da je tudi leta 1964 NLP »deaktiviral« neoboroženo bojno glavo.

»Te stvari letijo s hitrostjo več tisoč kilometrov na uro. NLP je sprožil žarek svetlobe v bojno glavo, jo zadel in se nato premaknil navzgor ... Sprožil še en žarek svetlobe ... Prišel dol in izstrelil še en žarek, nato pa odletel, nakar je bojna glava padla s svojega prostora,« je dejal Jacobs v intervjuju leta 2000. Kasneje naj bi mu naročili, naj »nikoli več ne govori o tem srečanju«.

Srhljivo podobni so še primeri NLP-jev, ki sledijo bojnim letalom. Enemu je bil priča veteran mornarice David Fravor leta 2004. Tudi njegov kolega, kopilot Chad Underwood, je takrat videl »popolnoma belo,« podolgovato plovilo brez kril, ki ga je posnela kamera v njegovi pilotski kabini.

Glede na podobnosti vseh teh situacij se zdi, da obstaja neizpodbitna povezava med obnašanjem NLP-jev v zvezi z letali in jedrskim orožjem, piše Daily Mail.