Spravili so se na prodajalce spominkov

V New Yorku je začel danes veljati odlok, ki prodajalcem spominkov prepoveduje opravljanje dejavnosti na Brooklynskem mostu, ki povezuje mestni četrti Manhattan in Brooklyn, poročajo lokalni mediji. Prepoved je posledica nevarne prenatrpanosti prve tretjine mostu s strani Manhattna.

Legendarni most je ena od glavnih turističnih atrakcij New York. Turisti, ki obiščejo spodnji del Manhattna, se ponavadi odpravijo vsaj do prvega stebra mostu proti Brooklynu in se tam fotografirajo z lepim ozadjem stolpnic finančne četrti.

Za turisti so prišli tudi prodajalci spominkov, ki so zavzeli stezo na mostu, namenjeno pešcem. Tam prodajajo majice, kape, opremo za mobilne telefone, kipe, obeske in druge spominke.

»Gre za vprašanje javne varnosti, saj ljudje hodijo drug čez drugega, nekateri pa skačejo tudi na kolesarsko stezo, da se izognejo gneči,« je izjavil župan New Yorka Eric Adams. Dodal je, da na eni od največjih znamenitosti potrebujejo red, navaja Daily News.

Prepoved prodaje spominkov velja za vse mestne mostove, vendar drugje ni take gneče kot na 140 let starem Brooklynskem mostu.