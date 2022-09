So človeštvu štete ure? »24. september bo dan pogube«

Končno smo dočakali 24. september, o katerem se je v zadnjih dneh in tednih veliko govorilo. Gre za datum, ki ga je letos v svojem govoru uporabil tudi nemški poslanec Friedrich Merz. »Dragi kolegi in kolegice, ta 24. september 2022 bo dan, ki si ga bomo vsi zapomnili in za katerega bomo vsi vedeli, kje smo takrat bili.«

Poslančev govori je bil posnet februarja letos, prav 24. februarja pa je Rusija uradno začela invazijo na Ukrajino. Nekateri zato menijo, da se je Merz preprosto zmotil. A ni malo tistih, ki verjamejo, da ni šlo za napako in da človeštvo v kratkem res čaka nekaj hudo hudo resnega. Konec koncev so 24. september za dan pogube menda razglasili tudi v priljubljeni seriji The Simpsons in vemo, da včasih tudi zadenejo.

Sončeva nevihta, ki bo povzročila elektromagnetni udar?

Po družabnih omrežjih so vzniknile številne teorije, kaj nas danes čaka. Nekateri govorijo o sončevi nevihti, ki bo povzročila močan elektromagnetni udar. To sicer ne bo škodovalo ljudem, bo pa škodo utrpela tehnika, ki jo ljudje uporabljamo, kar nam bo precej zagrenilo življenje. Klecnili bi lahko sateliti, električna infrastruktura, radio komunikacije in podobno. In čeprav sončeve nevihte naj ne bi imele vpliva neposredno na človeka, so nekateri teoretiki zarot prepričani, da bo tokrat drugače.

Apokalipsa, tretja svetovna vojna ...

Nekateri verjamejo, da je 24. septembra preprosto dan, ko se bo zgodilo nekaj slabega. Poleg prej omenjene obstajajo teorije o zombi apokalipsi, tretji svetovni vojni, da je to preprosto zadnji dan našega obstoja.

Kot vse kaže, smo – kljub vsem teorijam zarote – za zdaj varni. Če se bo v popoldanskih in večernih urah zgodilo kaj pretresljivega, kar bo za vedno zaznamovalo človeštvo, bomo seveda o tem poročali.