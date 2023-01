Škandal v policiji: poročena pohotna policistka obdelala šest kolegov (FOTO)

Majhno policijsko postajo v Tennesseeju so pretresle obtožbe o hudem spolnem škandalu. Poročena policistka je imela burne afere s kar šestimi kolegi, med njenimi grehi so tudi tudi nedovoljena razmerja med delovnim časom, poroča New York Post.

Od oralnega seksa, izmenjave fotografij do seksa v troje

Policistka Maegan Hall in njeni kolegi so se predajali divjemu veseljačenju, ki je vključevalo pošiljanje nazornih fotografij, razkazovanje prsi v jacuzziju na policijski zabavi in ​​celo oralni seks z dvema policistoma na postaji.

Hallova naj bi se hvalila z velikostjo penisa enega od svojih kolegov, s katerim je spala, in trdila, da je v odprtem zakonu. Na koncu je bila odpuščena, odpuščeni pa so bili tudi štirje njeni sodelavci.

Policistka Maegan Hall in njeni kolegi so se predajali divjemu veseljačenju. FOTO: Tviter

Policijske orgije so se dogajale v hotelih, na ladjah in na domovih policistov. Policisti so primer začeli preiskovati, potem ko je župan mesta La Vergne prejel namig, da ima Hallova afere z več kolegi in da je imela z enim od njih in njegovo ženo seks v troje.

Jedidiah Hall, mož razvratne policistke, prav tako policist, se je na koncu odločil, da ostane z ženo in poskuša rešiti zakon.