Samo na Balkanu: kaos in udarci ob mešalcu betona (VIDEO)

To se lahko zgodi le na Balkanu. Nogometna tekma med NK Bežanija in NK Busk v Beogradu se je sprevrgla v kaos. Tako naj bi po poročanju srbski medijev vodilni mož Bežanije napadel gostujočega trenerja.Vmešali so se varnostniki in nato še igralci. Eden od nogometašev si je pri tem zlomil nogo. Dogajanje je posnela kamera v trenutku, ko so ob igrišču svoje delo opravljali delavci z mešalcem betona.