Saj ni res, pa je: zasebna letala za pse (FOTO)

Lastniki pasjih ljubljenčkov se nemalokrat znajdejo v zagati, ko želijo odpotovati dlje, kot je to mogoče zgolj z avtomobilom, a si svojih kosmatincev ne želijo stlačiti v kletke, v katerih na izbrano destinacijo nato poletijo v posebnem prtljažnem prostoru letala. Britanska zasebna letalska družba G6 Aviation je v tem prepoznala novo tržno nišo, po kateri se jim je močno kolcalo, ter zagnala zasebne čarterske polete, na katerih so psi enakovredni potniki lastnikom.

Pasji ljubljenčki lahko po novem letijo v vsem udobju.

butično letalsko izkušnjo

Idejo o do psov in drugih živalskih ljubljenčkov prijaznih poletih sta že lani dobila ustanovitelja podjetja G6 Aviation Kirsty in Adam Golder, ko so se nanju obrnili lastniki psov s prošnjo, ali bi lahko v udobju letala iz ameriškega New Jerseyja v London prepeljali 10 psov. To je bilo seme, iz katerega je nato zrasla hčerinska družba K9 Jets, katere zasebna letala so se prvič dvignila v zrak letošnjo pomlad; obljublja butično letalsko izkušnjo za ljudi in živalske potnike.

Zanimanje je kljub zasoljeni ceni velikansko, sedeži so bili razprodani že mesec pred prvim poletom.

Sedež na teh letalih sicer ni za vsak žep, saj je cena med 8300 in 10.000 evri, odvisno od letalske linije, a boste tako lahko leteli s svojim pasjim prijateljem na sosednjem sedežu. Ali pa dvema, odvisno od velikosti psa. Znesek namreč vključuje psa večje ali srednje velike pasme, ki tehta več kot 23 kilogramov, ali dva manjša. In ne le da bo pes lahko z vami na letalu, tudi v kletko vam ga ne bo treba dati! Nasprotno pa morajo tudi na teh do živali prijaznih poletih mačke ostati v kletkah.

Letala družbe K9 Jets za zdaj letijo med New Jerseyjem in Los Angelesom, Lizbono, Londonom in Parizom ter med Londonom in Dubajem ter Nico. Med poletom potnike razvajajo z izbranimi prigrizki, dobijo tudi personalizirana darilca, podobno bo poskrbljeno za pse.