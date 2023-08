S Hrvaške je domov peljal živo darilo, nato pa se mu je zapletlo

Da z dopusta v tujini domov prinesete kakšen spominček, pa četudi je ta denimo v obliki sira, ki ste ga kupili na stojnici ob cesti, ni prav nič nenavadnega. Kaj pa, če bi s seboj vzeli živega jagenjčka? No, v tem primeru se lahko tudi zaplete. To je na svoji koži doživela nemška družina, ki se je s Hrvaške vračala v domovino, na sredi poti, v Salzburgu, pa jo je ustavila policija. Razlog? Jagenjček, ki je stal oziroma ležal na zadnjih sedežih avtomobila. Ta je imel ob sebi, kot razkrivajo fotografije salzburške policije, ves čas tudi seno in improvizirano ležišče.

Devetinštiridesetletnega Berlinčana, ki je v imenu družine domov peljal omenjeno živo darilo, je policija ustavila po tem, ko je dobila prijavo, da je v eni od salzburških ulic v avtu jagenjček, ki glasno beketa. Ko so prišli na kraj dogajanja, lastnika niso našli, saj je bil ta v bližnjem lutkovnem gledališču. Začudeno so lahko le zrli v zadnji del avtomobila, z jagenjčkom vred. Lastnik jim je zagotovil, da je zanj ves čas prevoza zelo dobro skrbel in da ga le želi pripeljati do svoje kmetije.

En mesec mora biti v karanteni. FOTO: Fb/polizei Salzburg

Berlinčanu poti z živaljo niso dovolili, saj so Chilija, kot so mu lastniki dali ime, za štiri tedne poslali v karanteno. S strani veterinarske službe pa je bil predan tudi organizaciji za dobrobit živalim. Šele nato ga bo lahko odpeljal v Nemčijo.