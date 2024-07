Ronaldo verjame, da mora na igrišče stopiti z desno nogo, ta Slovak pa najprej obuje desni, nato levi čevelj

Ob nedavnem navijanju za Slovenijo si lahko še bolje predstavljamo, kakšna čustva prevevajo nogometaše pred pomembnimi tekmami. Da bi jim šlo na nastopu kar se da dobro, se mnogi med njimi zatečejo tudi k vraževerju. Med tistimi, ki priznavajo, da imajo pred pomembnimi tekmami vrsto posebnih ritualov, je Slovak Lukas Haraslin, čigar ekipa se je na euru 2024 pomerila z Angleži prejšnjo nedeljo. Igralec pred tekmo vedno obuje športne copate po ustaljenem redu, najprej desnega, nato levega, zaveže pa najprej leve, nato desne vezalke. Prva noga na igrišču mora biti desna. Podobne rituale z levo in desno nogo imajo številni drugi, tudi Cristiano Ronaldo. A pri Haraslinu se tu ne konča. Dan pred tekmo mora imeti slovaški igralec za kosilo in zajtrk enako jed, pred tekmo pa se mora obleči v dres v manj kot dveh minutah. Športnik verjame, da se bo na igrišču, če bo sledil vsem tem pravilom, odlično odrezal.

Predsednik kluba je pred pomembno tekmo na igrišče stresel kar 25 kilogramov soli.

K vraževerju so se zatekali in se še zatekajo številni nogometaši. Znano je, da je nekdanji igralec Arsenala Kolo Toure vedno zahteval, da mora na nogometno igrišče stopiti zadnji od svoje ekipe. Ko se je nekoč član njegove ekipe poškodoval v polčasu, ni hotel nazaj na igrišče, dokler kolegu niso oskrbeli poškodbe. Nekdanji igralec Liverpoola Pepe Reina je pred vsako tekmo napolnil tank avtomobila na isti bencinski črpalki na stadionu. Nekdanji španski selektor Luis Aragonés je imel težave z rumeno barvo; nekoč je enega od svojih igralcev, ki je prišel v hotel v rumeni majici, prisilil, da se je preoblekel. Nekdanji italijanski selektor Giovanni Trapattoni je s seboj na tekme nosil sveto vodo. Dobil jo je od svoje sestre, ki je bila nuna. Predsednik nogometnega kluba Pisa Romeo Anconetani je verjel, da metanje soli na igrišče pred tekmo prinaša srečo. Prepričan je bil, da več soli prinaša več sreče in tako je pred neko zelo pomembno tekmo na igrišče stresel kar 25 kilogramov soli.