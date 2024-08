Razkrita skrivnost Atlantide? Odkrili potopljeno otočje

Izmišljeni otok, ki naj bi ga potopili bogovi, je bil prvič omenjen v knjigah slovitega filozofa Platona okoli leta 360 pr. n. št., zdaj pa so raziskovalci odkrili vrsto potopljenih ozemelj v bližini Kanarskih otokov, za katera menijo, da bi lahko bila navdih mitološkega mesta.

Strokovnjaki so poslali podmornico, opremljeno s kamerami visoke ločljivosti in robotskimi rokami, globoko pod gladino - natančneje na 2500 metrov globine. Vzela je vzorce z morskega dna otokov, za katere verjamejo, da so potonili pred milijoni let.

Potopljena ozemlja so poimenovali »Los Atlantes«, po navdihu mita o Atlantidi. Morski geolog Luis Somoza iz španskega geološkega zavoda je dejal: »To bi lahko bil izvor legende o Atlantidi. V preteklosti so to bili otoki, nato so potonili, kot pravi legenda.«

Našli ostanke sladkovodnih jezer

Medtem pa obstaja še ena zgubljena celina, ki bi lahko bila navdih mitološkemu mestu. Območje, ki je skoraj dvakrat večje od Združenega kraljestva, je živelo kar pol milijona ljudi. Ob obali Avstralije so našli tako ostanke rek kot zaplat sladkovodnih jezer.

Risba ene od morebitnih Atlantid. FOTO: Photos.com Getty Images

Naraščajoče plime na tem območju so pokrajino poplavile in sčasoma pokopale pod valovi. Znanstveniki verjamejo, da je to območje avstralska »Atlantida«, njeni prebivalci pa so bili prisiljeni poiskati nove domove, ko je potonila.