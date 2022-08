Prizor z ulice vas bo pustil odprtih ust: tako je sprehajala otroka (FOTO)

V Srbskih medijih odmeva posnetek iz Subotice, na katerem babica svojega vnuka sprehaja privezanega okoli vratu na verigi. Po pisanju portala Subotičke.rs je babica iz Budimpešte in je tisti dan na sejmu prodajala izdelke. Dejala je, da se je s svojim vnukom igrača na njegovo zahtevo in da si je sam zavezal verigo okoli vratu. To je potrdila tudi mama otroka.

Čeprav babica meni, da »gre le za igro«, ki jo je sprožil vnuk, pa je ta igra lahko zelo nevarna in nepredvidljiva, česar se otrok pri teh letih še ne zaveda. Lahko bi namreč padel, se spotaknil, zatekel in igra bi šla po zlu.