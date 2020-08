Prepričan, da je živel že pred stotimi leti

Michael Koropizs ne živi v moderni dobi. FOTO: Instagram

V glavnem ustvarja oljne portrete, zelo podobne tistim, ki so krasili domove bogatašev v 19. stoletju.

, 24-letni Anglež, si dolgo ni znal razložiti, od kod ljubezen do viktorijanske dobe, obdobja med letoma 1837 in 1901, ko je Veliki Britaniji vladala kraljica, nato pa so mu prijatelji pokazali fotografijo moškega, ki bi kaj lahko bil njegov dvojček. Nastala je leta 1905 in Michael je zdaj prepričan, da je na njej pravzaprav on v preteklem življenju. »Prijatelj mi je poslal fotografijo, našel jo je na spletni strani neke trgovine z oblačili, saj je bil prepričan, da sem na njej jaz in da gre za umetniško instalacijo ali kaj podobnega. A na njej seveda nisem jaz, ima pa moški res povsem enako pričesko, obliko obraza, nos in slog oblačenja kot jaz. Odločil sem se, da raziščem, kdaj je bila fotografija posneta, in izkazalo se je, da je bilo to pred 115 leti,« je dejal Anglež, ki se v vsakdanjem življenju ne le oblači, kot so se njegovi predniki v drugi polovici 19. stoletja, ampak se otepa tudi moderne tehnologije.»Od nekdaj sem bil fasciniran z viktorijansko dobo in povsem sem ji podredil oblačila, opremo doma in svoj način življenja,« pravi ekscentrični mladenič. Temu primerno nima avtomobila, naokoli se prevaža s starinskim kolesom, tudi piše s peresom in črnilom. Televizije ne gleda, novice izve iz radijskih poročil ali časopisov, tudi računalnika ne želi uporabljati, pravi, čeprav ima svoja profila tako na instagramu kot tudi facebooku, a menda zgolj v promocijske namene. Denar namreč služi kot umetnik, in sicer slika v glavnem oljne portrete, zelo podobne tistim, ki so krasili domove bogatašev v 19. stoletju. »Zdaj mislim, da moje navdušenje nad tem obdobjem izvira iz tega, da sem takrat nekoč tudi živel,« dodaja 24-letnik, ki je kljub svoji mladosti že zelo priznan in ugleden slikar, opisuje se tudi kot zgodovinar, televizijski voditelj, vplivnež in model, ki v prostem času igra na klavir ter sklada. Ima kar dve diplomi, in sicer iz umetnostne zgodovine ter moderne umetnosti.