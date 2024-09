Posvojila mačko, nato pa odkrila nekaj grozljivega! Ni mogla verjeti, kaj je našla pod veko (VIDEO)

Izbira domačega ljubljenčka je pogosto težka, pa naj bo to pes ali mačka. Vsak ljubljenček nosi s seboj nekaj unikatnega, s čimer lahko osvoji srce lastnika. Psi so znani po svoji zaščitniški naravi in ​​energiji, medtem ko mačke zagotavljajo pomirjujoče božanje in zvestobo, kar njihovim lastnikom omogoča, da cenijo njihovo vrednost.

Ko se odločajo za nakup ali posvojitev hišnega ljubljenčka, mnogi lastniki niso pozorni na vse podrobnosti in so pogosto presenečeni, ko kasneje odkrijejo nenavadne lastnosti svojih ljubljenčkov.

Mačka je imela tretje oko

Neka lastnica mačke je bila presenečena, ko je ugotovila, da ima njena posvojena mačka tretje oko. To nenavadno lastnost je odkrila šele po nekaj tednih, ko se je na svojega ljubljenčka že čustveno navezala.

Na TikToku je objavila videoposnetek, ki prikazuje, da ima mačka še tretje, skrito oko. V videu je približala mačje desno oko in dvignila veko, da bi pokazala to presenetljivo odkritje. Čeprav je videti neverjetno, ta napaka ni vidna brez dviga veke.

Lastnik je v opis videa zapisala: »Naša mačka ima še tretje skrito oko."

Komentarji na posnetek so se vrstili od zaskrbljenosti do očaranosti. Vendar je zelo pomembno, da je ta mačka zdrava in da je zanjo poskrbljeno. Ta mutacija ji ne prinaša nobenih bolečin ali težav.

»To je strašljivo,« je prvi komentar. »Malo je strašljivo, vendar je srčkana,« je dodal drugi komentator. »Fascinantna mutacija ... To pomeni, da imajo mačke lahko štiri oči? Po dva na vsaki strani,« so bili le nekateri komentarji pod posnetkom, poroča informer.rs.

