Poročila sta se tri kilometre nad tlemi

Italijanka Roberta Mancino je manekenka, ki velja za najbolj seksi padalko na svetu. Znana je po vseh mogočih norčijah v zraku, v preteklosti pa je s padalom štirikrat skočila tudi gola. Kot se za navdušeno padalko spodobi, je tudi njena nedavna poroka potekala v zraku.

Štiriinštirdesetletnica je prisegla večno zvestobo 38-letnemu izbrancu Manuelu Bassu kar med skokom iz letala, kakšne tri kilometre nad tlemi. Med letenjem sta si izpovedala poročni zaobljubi in se celo poljubila.

Takole je bil videti poročni poljub.

Kljub nenavadnemu kraju obreda se nista odrekla običajni poročni opravi: nevesta se je na zračno pot v zakon podala v beli obleki in visokih petah, ženin je nosil obleko in kravato.

Ljubezenski skok

Ljubezenski skok sta tudi dobro iztržila z objavo na spletu in prodajo pravic medijem. Videoposnetek na profilu na instagramu neveste je požel več kot 2,3 milijona ogledov, dobrih 24.900 všečkov in več kot 600 komentarjev. Padalka je tudi ljubiteljica drugih zračnih podvigov, saj kot skakalka BASE s padalom skače s stolpnic, dimnikov in drugih podobno visokih poslopij, zrak pa reže tudi v posebni obleki s krilci, tako imenovanem wingsuitu. S padalom je skočila več kot 12.500-krat in osvojila več nagrad ter dosegla več svetovnih rekordov.

S padalstvom se je začela ukvarjati leta 2001 pri 21 letih. Leta 2010 jo je revija Men's Fitness razglasila za najbolj seksi športnico na svetu.