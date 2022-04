Pink Floyd na begu že 17 let

Odločil se je za življenje na svobodi, in tega mu ne bo nihče odrekal. Plamenec, ki je na dan neodvisnosti leta 2005 pobegnil iz majhnega živalskega vrta v Kansasu, si je nov dom ustvaril v skoraj tisoč kilometrov oddaljenem Teksasu, kjer se očitno počuti dobro.

Lokalno prebivalstvo ga k sreči ne nadleguje.

Dva sta pobegnila

Star je bil komaj nekaj let, ko je plamenec številka 492 iz Tanzanije pokazal, da se ne bo podredil in da bo živel po svoje; uprl se je striženju peruti in izkoristil nepozornost oskrbnikov ter preletel ogrado. Ni bil edini, ki je pobegnil, a bil je eden od dveh, ki se nista nikoli vrnila. Še danes pogrešajo številko 347, ki se je namenila proti severu; nazadnje so jo opazili v Minnesoti, že nekaj let pa o njej ni ne duha ne sluha, zato sklepajo, da je bila zanjo usodna katera od neprizanesljivih zim. Plamenec številka 492 se je odločil za jug, a da mu bo uspelo doseči daljni Teksas, si ni nihče upal napovedati. Tam so ga sicer prvič opazili že pred leti, a je bil predaleč, da bi potrdili identiteto. Poimenovali so ga Pink Floyd, po sloviti glasbeni skupini, kakopak, minuli teden pa se mu je eden od ribičev v zalivu le toliko približal, da je lahko potrdil številko na obročku na nogi.

Lahko bo živel celo do 40. leta. FOTO: Cyoginan/Getty Images

Kot kaže, ima 492 v svojem novem domu dovolj alg, planktona in majhnih živali, da pokrije svoje prehranske potrebe, k sreči pa ga lokalno prebivalstvo ne nadleguje, kar je ključno za umirjeno in varno življenje plamenca. Ta bo, če bo vse po sreči, morda živel do svojega 40. leta, zato njegovi nekdanji oskrbniki, ki so se sprijaznili, da se 492 ne bo vrnil domov, pozivajo javnost, naj ptici še naprej zagotavljajo zasebnost in je nikar ne poskušajo ujeti.