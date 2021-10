Orehe spravi kar v avtomobil

Ne pusti se odgnati

Za ozimnico mu ni treba skrbeti. FOTO: Twitter

161

kilogramov orehov je skrila v avto.

Da ni skrbna in marljiva, ji zares nihče ne more očitati, a ko bi si le izbrala drug kraj za svojo zimsko zalogo hrane. Kot kaže, ji je chevy avalanche, ki je v lasti gospoda v ulici, kjer stoji njeno najljubše drevo, najbolj ustreza, saj si vsako jesen za hrambo izbere prav njegovo vozilo, čeprav so v neposredni bližini parkirana tudi druga.Zgodba iz ameriške zvezne države Severna Dakota je navdušila družabna omrežja, mnogo manj pa, ki se je znova spopadel z nadvse nadležno zagato. Ko se je vrnil s štiridnevnega službenega potovanja, je bil njegov chevy znova prepoln orehov: z njimi je po temeljitem čiščenju napolnil kar sedem veder, v vsakem je bilo za 23 kilogramov plodov!Zavarovalničar iz Farga že nekaj let pozna veveričko, ki živi na veličastnem črnem orehu blizu njegove hiše, pred zimo pa seveda vestno nabira plodove za ozimnico. Zakaj ji je tako zelo všeč ravno Billyjev avtomobil, je uganka vsem v okolici: možakar je poskusil veverico odvrniti od početja tudi tako, da je avtomobil parkiral drugje, a ga je vedno našla in zapolnila z dobrotami. Kot pojasnjuje 56-letni zavarovalničar, spretna glodavka zapolni prav vsako špranjo, in tudi če se Billy loti odstranjevanja orehov takoj, ko opazi njeno početje, se veverička ne pusti odgnati, temveč avto še naprej polni z živežem. »Tako da raje počakam, da konča svoje delo, potem pa se lotim čiščenja. Običajno moram avtomobil delno razstaviti, sicer ne dosežem najbolj globokih kotičkov,« se drži za glavo. In medtem ko orehe nabira v vedra, ga veverica jezno opazuje, češ, to je vendarle moje, letošnja bera pa je bila, kot rečeno, izredno bogata. Orehi so povrhu velikosti limon in menda nadvse okusni.Fisher je večino plodov ponudil sosedom in prijateljem prek družabnega omrežja, kjer je tudi letos dokumentiral pestro jesensko dogajanje okoli svoje hiše. Veverica mu je že deveto leto zapovrstjo namenila tako bogato bero. No, Billy je nekaj plodov le odvrgel nazaj pod drevo svoji jesenski obiskovalki ...