Arktika: ledeniki se talijo, živo srebro pa prehaja v reke in prst

Nova študija znanstvenikov univerze Dornsife iz Južne Kalifornije je podala drzno trditev, da območje globoko v arktičnem permafrostu predstavlja nevarnost celemu svetu. Skupina strokovnjakov pod vodstvom soavtorja študije in profesorja znanosti o Zemlji in okoljskih študij Josha Westa je vzela vzorce z vrhnjih treh metrov permafrosta v reki Yukon.

Ko so podatke združili s satelitskimi slikami, so ugotovili, da se sproščajo »znatne« količine živega srebra, kadar rečni bregovi erodirajo. To živo srebro sicer v današnjem času ne predstavlja akutne grožnje, njegovi učinki se povečujejo z leti. Težava se stopnjuje, saj se kovina kopiči v prehranjevalni verigi, zlasti v ribah in divjadi, kar je priljubljena hrana za mnoge ljudi.

Prehaja preko rastlin v prst

Strokovnjaki trdijo: »Na Arktiki bi lahko velikanska živosrebrna bomba predstavljala nevarnost za cel svet. Veliko živosrebrnega onesnaženja se namreč nalaga na tem območju. V permafrostu se je nabralo toliko živega srebra, da bi lahko količina v oceanih, tleh, ozračju in biosferi skupaj delovala popolnoma neznatna.«

Ujet v termometer je koristen. FOTO: Rafael Abdrakhmanov Getty Images

»Reke ponovno zakopljejo precejšnjo količino živega srebra. Da bi resnično razumeli, kakšno grožnjo predstavlja živo srebro, moramo razumeti proces erozije in ponovnega zakopavanja. Desetletja izpostavljenosti, zlasti z naraščajočimi vrednostmi, bi lahko pomenila veliko katastrofo za okolje in zdravje ljudi na teh območjih.«

Pojasnjujejo tudi, da živo srebro absorbirajo rastline, ki nato odmrejo in postanejo del prsti – reke, ki odnesejo to prst pa postajajo vedno nevarnejše.