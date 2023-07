Odločila se je, da se ne bo več brila, zdaj mastno služi (FOTO)

Še posebej pred poletnimi dopusti so kozmetični saloni polni ljudi, tako žensk kot moških, ki si želijo povsem gladke kože brez neželenih dlak. A niso vsi takšni, Američanka Martina je ena tistih, ki naravnost obožujejo svoje poraščeno telo in ga brez zadržkov tudi razkazuje na družbenih omrežjih.

Njene posnetke si vsakič ogleda vsaj milijon ljudi, tudi da bi se nad njimi zgražali. Mlada Američanka je namreč dobila že nemalo žaljivih komentarjev, ljudje jo zmerjajo, da je ogabna, in jo pozivajo, naj se raje hitro obleče, še zlasti jih, kot kaže, motijo njene neukročene sramne dlake. A Martina se ne da in vsem, ki se jim zdi neprivlačna, sporoča: »Tako ste vajeni umetno ustvarjenih podob, lepotnih operacij, na eni strani populjenih dlak, na drugi lasnih podaljškov in lasulj, da ne veste več, kaj je naravno. Kar vidite na meni, je naravno in na tem ni nič ogabnega.«

Martinin videz nekateri obožujejo, drugi sovražijo.

Enako meni njena rojakinja Cherry, ki pa z razkazovanjem poraščenih nog, pazduh in drugih delov telesa še mastno služi. »Šest mesecev že nisem segla po britvici, pa tudi takrat sem to storila zgolj zato, ker mi je eden od naročnikov ponudil 4500 evrov, da si pred kamero vse pobrijem.

No, potem mi je drug naročnik plačal 5000 evrov, da se ne pobrijem nikoli več,« je v smehu povedala Cherry, ki je spoznala, da je na spletu izredno veliko povpraševanje po poraščenih dekletih, daljše in gostejše ko so njene dlake, debelejša je tudi njena denarnica. »Kaj ni to super? Nikoli nisem marala britja, ampak sem to počela, ker se nekako pričakuje, da imamo ženske gladke noge, pazduhe in preostalo. Zdaj pa dejansko služim s tem, da mi ni treba več početi nečesa, česar nikoli nisem marala,« še pravi Američanka.