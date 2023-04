Odličnjakinja obredla svet in se preživljala z odpadki (FOTO)

Italijanka iz Torina je bila odlična študentka, a je imela pri 19 vsega dovolj. Ker je menila, da je vsaka služba v resnici suženjstvo, je študij obesila na klin in se podala na pot po svetu. Menila je, da denarja ne potrebuje, nujne reči in hrano je med drugim iskala v smetnjakih. Vmes je zanosila in rodila sina Nica. Po sinovem rojstvu se je ustalila na Švedskem, v leseni koči v gozdu. Danes 28-letna Annalisa pa si je glede službe zdaj premislila in si želi postati električarka.

Voditelj oddaje je navdušen nad njenimi sposobnostmi preživetja.

Annalisa je nastopila v oddaji voditelja Bena Fogla, novinarja in voditelja, ki po svetu išče zanimive posameznike, živeče v divjini. V oddaji se je prvič pojavila leta 2019, pred kratkim pa jo je voditelj ponovno obiskal. Medtem je našla partnerja Odina, ki prisega na enak življenjski slog kot ona in njen sin.

Njeno delo

Annalisa še vedno uživa predvsem najdeno hrano, iskanja pa je naučila tudi svojega sina. Kljub temu da nima službe, ji ni dolgčas, saj je nenehno treba kaj postoriti okoli hiše. Pred kratkim je sinu zgradila leseno hišico, ki razkriva njeno mojstrsko obvladovanje gradnje iz lesa. Tudi koča, v kateri živi družina, je večinoma njeno delo, pred kratkim pa je vanjo napeljala še vodo iz bližnjega potoka ter si priskrbela elektriko. Za pranje poskrbi stari pralni stroj, ki ga je predelala tako, da deluje s pomočjo nanj pritrjenega kolesa s pritiskanjem na pedala. Stvari, ki jih potrebujeta s partnerjem, še vedno iščeta v smeteh, kot je pred tem to počela sama. Zdaj si želi nazaj v šolo, da bi se priučila za električarko. Predvsem jo zanima, kako namestiti na hiše solarne sisteme.

Novinar Ben pri hišici, ki jo je postavila za sina.

Kljub nenavadnemu življenju v koči sredi gozda Nico obiskuje vrtec, Annalisa pa ga namerava vpisati tudi v šolo, če bo našla kakšno, kjer se bo izobraževanje ujemalo z njenimi vrednotami. Kočo, ki jo je zgradila, nenehno posodablja, ko bo mogoče, pa bosta s partnerjem postavila kolesarnico, solarni sistem za hlev ter si omislila pečico za pico in vročo kopel. Nekaj denarja občasno zaslužita s sezonskimi deli (Annalisa je začasno zaposlena v knjižnici), predvsem pa ju rešujeta skromno življenje in izjemna iznajdljivost.