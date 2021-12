Voznik mestnega avtobus šokiral potnike, to jim je predvajal (VIDEO)

Na enem izmed avtobusov v Beogradu so bili potniki deležni prav posebnega ravnanja voznika. Sicer so navajeni, da vozniki med vožnjo poslušajo glasbo, a na sobni jakosti. In običajno lahko poslušajo domačo glasbo ali pa narodnjake.

Ta voznik pa je več kot očitno ljubitelj rokerske skupine AC/DC. Zato je zelo naglas navil njihovo veliko uspešnico Thunderstruck in ni ga zanimalo, kaj pravijo potniki.

Seveda je voznikovo ravnanje posnel eden od potnikov in kot blisk se je posnetek razširil po spletnih omrežjih.