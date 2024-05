»Novi Nostradamus« napovedal datum 3. svetovne vojne: lahko bi se začela že čez nekaj tednov

Moški, ki svojo kariero gradi na neznanstvenem opazovanju zvezd, je imenoval natančen datum začetka tretje svetovne vojne. Pred tem je že pravilno napovedal stopnjevanje med narodi.

»Novi Nostradamus« Kushal Kumar, ki trdi, da je astrolog, ki napoveduje svetovne dogodke, je pred kratkim povedal, kako se bodo povečale napetosti med Izraelom in Hamasom, obema stranema Koreje, Kitajske in Tajvana ter Rusije in Nata.

Čeprav bi nekateri rekli, da so bila to zelo očitna dejstva, je Kumar za napoved uporabil karto vedske astrologije. Ta temelji na hindujski kulturi in naj bi bila »naš karmični zemljevid«, zgleduje pa se po poravnavi zvezd in planetov.

Astrolog je to karto uporabil za napoved »točnega« datuma, ko naj bi se začela 3. svetovna vojna – od tega nas po njegovem loči le še nekaj tednov.

Napovedal je žarišča konfliktov

Dejal je: »Leto 2024 je bilo napovedano kot zelo kritično v zvezi z vojnimi razmerami v žariščih po vsem svetu, zlasti okoli 8. maja – nakazano je bilo najvišje stopnjevanje na vojnih frontah, kot so Koreja, Kitajska-Tajvan, Bližnji vzhod, ki vključuje Izrael in druge. Na fronti Ukrajina-Rusija bi se lahko začela močna trenja, v katera naj bi bila vključena zveza Nato.

Astrolog za napovedi uporablja hindujsko vedsko astrologijo. FOTO: Mohameda Getty Images/istockphoto

»Navedeni so bili tudi nekateri znaki, da ima vodja v eni od teh regij resne zdravstvene težave ali da bo odstopil. Poleg tega je karta nakazala, da sta močno prizadeta letalski sektor in turizem, opozorila pa me je tudi na zarote ali zavajanja,« je dejal astrolog.

»Glede na te podrobnosti lahko sklepam, da morajo biti posebno moški na vodilnih položajih v teh državah zelo pazljivi. Torek, 18. junij 2024, bo predvidoma najmočnejši planetarni dražljaj za sprožitev 3. svetovne vojne, čeprav igrata vlogo tudi 10. in 29. junij.«

Napovedi astrologa so prišle v javnost le nekaj dni po tem, ko so uradniki Združenega kraljestva objavili spletno stran, na kateri Britancem sporočajo, s čim se morajo založiti, če dejansko izbruhne vojna ... Kar bi lahko bilo, kot kaže, precej hitro.