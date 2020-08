Ni šala! Nudist tekel za svinjo, ki mu je ukradla računalnik (FOTO)

Igralka Adele Landauer je ujela divji lov v objektiv in z dovoljenjem okradenega fotografije tudi objavila na facebooku. »Narava udari nazaj,« je pripisala in nasmejala številne.



Fotografije je poimenovala Lov na divjega merjasca v Teufelsseeju in nasmejala svoje sledilce. V nekem nemškem nudističnem kampu je divja svinja z dvema mladičema moškemu 'ukradla' nahrbtnik, v katerem je imel tudi prenosni računalnik. V Adamovem kostumu je tekel za njim in nasmejal navzoče. Z objavo fotografij je želela povedati, da ima življenje tudi smešno stran, zato je prosila svoje sledilce, naj objavo delijo.