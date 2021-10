Neverjetno: Poglejte, zaradi česa so mu poslali kazen

David Knight iz Velike Britanije je dobil kazen v višini 90 funtov , ker so registrsko tablico na njegovem avtomobilu, ki se glasi KN19TER, zamenjali z napisom na majici KNITTER, ki jo je imela oblečeno naključna peška v 140 kilometrov oddaljenem kraju od njegovega doma, ki je hodila po trasi za avtobuse. To početje je bilo oglobljeno, ampak poslano napačnemu naslovniku.

Gradbenik in njegova žena Paula sta se dobro nasmejala, ko sta preverila fotografije, ki naj bi dokazovale, da je njen mož res kriv prekrška in mora plačati kazen. Na fotografijah sta namreč odkrila žensko, oblečeno v majico z napisom KNITTER, ki ga je računalnik očitno zamenjal z registrsko tablico KN19TER. Registrska pa je seveda narejena na njegovo ime Knighter. Kazen sta zakonca prejela iz kraja Bath, ki leži 140 kilometrov od njunega doma.

Zakonca sta o zmoti obvestila pristojne, ki so takoj preklicali izdano kazen. Paula pa je britanskim medijem povedala, da so pristojni, ko jim je pojasnjevala nenavadno zamenjavo, bruhnili v smeh in dodala, da očitno nihče ni preveril fotografije preden so kazen poslali.