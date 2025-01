Neverjetno! Kirurg se je med operacijo okužil z rakom pacienta

V medicinskem svetu je pozornost vzbudil nenavaden primer iz Nemčije, ko se je kirurg med operacijo nenamerno okužil z rakom svojega pacienta.

Dogodek sega v leto 1996, vendar se je z objavo v prestižni reviji New England Journal of Medicine ponovno znašel v središču zanimanja.

Nenavadna okužba med operacijo

Med operacijo, pri kateri je 32-letnemu pacientu odstranjeval redek tumor iz trebuha, si je 53-letni kirurg nenamerno porezal dlan leve roke. Rano so takoj razkužili in povili. Čeprav je bila operacija uspešna, je pacient zaradi zapletov po posegu kasneje umrl. Kirurg je pet mesecev po posegu opazil majhno zatrdlino na mestu, kjer se je porezal.

Po pregledu pri specialistu so zdravniki ugotovili, da gre za maligni tumor. Analiza je pokazala, da je tumor genetsko enak tistemu, ki ga je imel pokojni pacient. To je zdravniško ekipo pripeljalo do zaključka, da je kirurg med operacijo prenesel rakave celice s pacienta na svojo poškodovano dlan, kjer so celice začele rasti.

Redka vrsta raka in odpoved imunskega sistema

Rak, ki so ga diagnosticirali tako pri pacientu kot pri kirurgu, je bil maligni fibrozni histiocitom, redka oblika raka mehkih tkiv, ki jo letno diagnosticirajo le pri približno 1400 ljudeh. Čeprav človeško telo običajno zavrača tuja tkiva, je tumor v tem primeru uspel rasti, kar kaže na neučinkovit imunski odziv kirurga.

Imunski sistem se na celice ni uspešno odzval. Simbolična fotografija. FOTO: Design Cells Getty Images/istockphoto

Avtorji študije so zapisali: »Običajno presaditev tkiva sproži imunski odziv, ki vodi v zavrnitev presajenega tkiva. Pri kirurgu pa je intenzivna vnetna reakcija okoli tumorja nakazovala neuspešno antitumorsko imunsko odzivanje.«

Strokovnjaki domnevajo, da je tumor »zbežal« pred imunskim sistemom z biološkimi mehanizmi, ki jih uporabljajo rakave celice, kot so spremembe molekul na površini celic, kar preprečuje, da bi jih telo prepoznalo kot tujke.

Zdravnik uspešno okreval

Kirurg je tumor odstranil, dve leti po posegu pa ni bilo znakov, da bi se rak razširil ali ponovil. Ta primer je eden redkih, kjer je bila »presaditev« rakavih celic zabeležena v medicinski literaturi, kar kaže na izjemno nizko tveganje za takšno obliko prenosa raka.

Prenos raka med ljudmi je izredno redek. Pregled primerov iz leta 2013, objavljen v Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, je ugotovil, da so takšni dogodki večinoma sporadični in da natančne ocene tveganja niso možne. Kljub temu je znanih nekaj primerov prenosa raka, na primer prek organov darovalcev, kar vključuje raka dojke, debelega črevesa, jeter, pljuč, melanom, jajčnikov, prostate in ledvic.

Čeprav primer kirurga ostaja edinstven, odpira vprašanja o mehanizmih imunskega sistema in odpornosti na raka, kar bi lahko v prihodnosti prispevalo k boljšemu razumevanju in zdravljenju te bolezni.