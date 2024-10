Avtorica srhljivk razkrila, kje je največ duhov

Britanska pisateljica Louise Davidson je pred kratkim izdala svoj prvi roman, srhljivko The Fortunes of Olivia Richmond, v kateri nastopajo nadnaravne sile. Mojstrica groze je pred praznikom, namenjenim tistim na onem svetu, za Daily Mail sestavila seznam najbolj srhljivih hiš v Veliki Britaniji.

Hiše Abbey v Cambridgeu se že od leta 1900 drži sloves kraja z največ duhovi v tem angleškem univerzitetnem mestu. Obiskovalci tam opažajo sive dame, duhove živali, poltergeiste in glave brez teles. Legenda govori o nuni iz bližnjega samostana svete Radegunde, ki se je v skrivnih podzemnih hodnikih srečevala s svojim ljubimcem in so jo nato za kazen zazidali med zidove hiše.

Grad Allerton v Yorkshiru naj bi stal na ostankih nekdanjega samostana, in to naj bi povzročalo čudne pojave v zgradbi – zvok korakov v prostorih za služabnike, nepojasnjeno ugašanje in prižiganje luči ter pojavljanje že pokojnih prebivalcev gradu.

Strašljiv je tudi viktorijanski dvorec Woodchester v Gloucestershiru; še vedno je nedokončan, nemara zaradi čudnih dogodkov v njem. V kapeli naj bi strašil visok moški, po hodnikih se menda sprehaja duh starke, neki obiskovalec pa je poročal o lebdeči glavi v ženski kopalnici.

Z največ duhovi na Severnem Irskem pa se lahko pohvali hiša Cairndhu. Zgrajena je bila leta 1880, leta 1918 pa jo je kupil plemiški zakonski par Dixon. Ko je kasneje postala državna last, je bila v njej bolnišnica za okrevanje. Zdaj je spet v zasebni lasti, a prazna. Domačini poročajo o tem, da so v njej slišali korake, videli postave na oknih in duh služabnika, ki je umrl v hiši.

Srednjeveški Samlesbury Hall v Lancashiru je dom duha lady Dorothy Southworth, znane kot Bela dama iz Samlesburyja. V hiši čaka na ljubimca, ki ga je umoril njen brat.