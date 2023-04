Na vhodu zmaj z 19-metrskimi krili (FOTO)

V Watrfordu blizu Londona do nedavnega ni bilo kake večje znamenitosti. To se je spremenilo, saj je po zaslugi studia za snemanje filmov o Harryju Potterju kraj postal prava meka za oboževalce mladega čarovnika, v razstavljenih zanimivostih pa menda uživajo tudi tisti, ki si niso ogledali niti enega filma. Na obiskovalce že ob vstopu v studie, ki so jih spremenili v tematski park, naredi vtis zmaj s 19-metrov širokimi krili, ki smo ga v franšizi srečali v čarovniški banki.

Na ogled so tudi kostumi igralcev.

Na razstavi z uradnim imenom Ustvarjanje Harryja Potterja (The Making of Harry Potter) si med drugim lahko ogledate Čarobni gozd, železniško postajo in seveda Bradavičarko – kar 40 umetnikov in članov ekipe Harryja Potterja je sodelovalo pri oblikovanju kar se da vernega posnetka gradu. Sledili so podobi gradu iz filma Harry Potter in kamen modrosti. Pri ustvarjanju gradu je sodelovalo 50 kiparjev, slikarjev in drugih umetnikov. Bradavičarko osvetljuje kar 300 luči.

Med snemanjem filma o Harryju Potterju je bilo poskrbljeno ta številne podrobnosti.

Na ogled se lahko popeljete s sedem metrov visokim avtobusom, podobnim tistemu, ki je nastopal v filmu Harry Potter in ujetnik iz Azkabana. Povzpnete se lahko tudi na znameniti vlak, s katerim so glavni junaki potovali v šolo. Spredaj ima starinsko lokomotivo iz leta 1937. Eden najbolj zanimivih prostorov je Dumbeldorjeva pisarna. V njej je, enako kot v filmu, 48 portretov ravnateljev Bradavičarke, ki so jih slikarji ustvarili na podlagi portretov resničnih igralcev.

V glavni dvorani Bradavičarke je poskrbljeno za svetlobne učinke.

Da pri snemanju Harryja Potterja res niso bili površni, priča več kot 500 stekleničk na steni v učilnici, kjer so se mladi čarovniki učili mešati čarobne napoje. Na velikem delu stekleničk so imena vsebine napisana na roko. Ogled povprečno traja tri ure in pol.