Na loteriji zadela milijone, ko pa sta želela denar dvigniti ...

Loterijska zmagovalca, ki sta v Veliki Britaniji odkrila, da sta zadela osupljivih 35 milijonov funtov, sta na koncu ostala brez denarja, kot sta bila, preden sta kupila srečko za 2 funta.

Ko sta Edwina in David Nylan 23. decembra 2015 igrala loto, si nista predstavljala, da bosta zadela vseh šest dobitnih številk v aplikaciji Lottomobile. V tem, kar se je sprva verjetno zdelo kot čudež, sta uboga Nylanova ugotovila, da je vsaka od njunih šestih številk - 01 - 02 - 04 - 19 - 28 - 41 - zmagala in jima prinesla vrtoglavih 35.410.034 funtov.

Toda njiune sanje so se razblinile, ko sta poskušala prevzeti svoj glavni dobitek – vse zaradi praznega bančnega računa.

Edwina iz Fleetwooda v Lancashiru je takrat povedala: »Ko so se pojavile številke, je bilo videti, kot da smo zadeli vseh šest in zadeli glavni dobitek, a ko sem preverila, ni bilo ničesar. Poklical sem službo za pomoč uporabnikom in oseba, s katero sem govoril, je rekla, da iz njihovih evidenc vidi, da nameravamo kupiti te številke, vendar so rekli, da nakup ni uspel, ker smo imeli na računu le 60 penijev, poroča vecernji.hr.

