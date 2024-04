Torkovi in petkovi večeri številnim Slovenkam in Slovencem omogočajo trenutke upanja, da se bo življenje korenito spremenilo po žrebanju sedmih številk v najbogatejši vseevropski loteriji eurojackpot. V času, ko se končajo vplačila in preden se kroglice zavrtijo v bobnu, ljudje lahko sanjajo o »vznemirljivih 21 milijonih«, »neverjetnih 30 milijonih«, »fantastičnih 57 milijonih« ali kolikor se jih pač vsakič nabere v skladu za jackpot. V torkovem večeru je bilo v skladu maksimalnih 120 milijonov evrov. Nato so kroglice zaplesale svoj ples. Vplačal prek spleta Najprej pade pet številk med 1 in...