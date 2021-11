Moški z največjim penisom na svetu pokazal svoje orodje in šokiral

Newyorčan Johan Falcon velja za moškega z največjim penisom na svetu – ta naj bi v erekciji meril nekaj več kot 34 centimetrov. Konec septembra je na instagramu objavil fizično demonstracijo velikosti svojega korenjaka. Na fotografiji je v roko prijel kumarico in ob tem zapisal: »Moj je daljši in precej, precej debelejši.«

A tukaj se hvalisanje s 'kačonom' še ne konča. Pred kratkim je v oddaji This Morning šokiral televizijska voditelja, ko jima je pokazal eksplicitno fotografijo svojega penisa. Njegov 'ponos' sta voditelja poskušala gledalcem opisati tako, da sta njegovo velikost primerjala z najrazličnejšimi stvarmi, na primer z jajčevci. »To je samo za vaju, da si ga ni treba več predstavljati,« je še Falcon rekel voditeljema, ki sta bila očitno v šoku. Njun odziv je postal hit na družbenih omrežjih, gledalci pa so se medtem razdelili na dva tabora: enim se je ta poteza zdela smešna, drugim pa precej neokusna in nenavadna.

Na letališču je bil zaradi 'izbokline' označen za sumljivega

Falcon, ki se je pred nekaj leti pohvalil, da mu je njegov 'ponos' pomagal priti v posteljo nekaterih največjih zvezdnikov in dobitnikov oskarjev, je med intervjujem za švedski podkast Guldtands povedal zabavno anekdoto, ki se mu je zgodila, ko je poskušal prebiti skozi varnostne protokole na letališču.

Incident se je zgodil leta 2012, ko je varnostna služba na letališču v San Franciscu posumila, da v hlačah skriva eksplozivno napravo, zato so ga temeljito preiskali. »Mislili so, da imam nekaj v hlačah, ne vem, ali so sumili na pištolo, dinamit ali kaj drugega. Takrat mi je bilo to zelo smešno,« je dejal Falcon. »Kaj bi bilo najslabše, kar bi se lahko zgodilo? Da bi me prisilili, da ga potegnem ven? No, to sem storil že skoraj milijonkrat za številne ljudi, ki so me to prosili,« je še dodal.

Newyorčan je bil v medijih sicer prvič predstavljen leta 1999 kot moški z »največjim penisom na svetu«, potem ko se je pojavil v reviji Rolling Stone in dokumentarnem filmu HBO Private D***s: Men Exposed.