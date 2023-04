Moški po mestu z žensko na povodcu namesto psa

V hrvaški prestolnici so pred dnevi šokirani opazovali moškega, ki je po mestu na povodcu sprehajal žensko. Kot poroča hrvaški 24sata, ni znano, kdo sta neobičajna sprehajalca. Lani so opazili podobno situacijo, le da sta takratna protagonista pojasnila, da gre za umetnost.

Že lani so se spraševali, kakšen performans je to, da mora ženska biti na povodcu kot pes. Tudi letos do videnega niso bili prizanesljivi, piše omenjeni portal. Spet drugi pa so izrazili precej tolerance: »Nekateri ljubijo vroče, nekateri imajo radi sadistične in mazohistične seksualne prakse, to je njihova stvar,« je povedal Zagrebčan.

Pred nedavnim pa je po spletu zaokrožil video, na katerem so bile vloge obrnjene. Ženska je namreč imela na povodcu moškega, ta pa je bil oblečen v psa.