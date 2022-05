Masaker v živalskem vrtu: poginilo jih je 25

V washingtonskem živalskem vrtu je po poročanju NBC News lisica prišla skozi ograjo na območje, kjer so živeli plamenci, in jih ubila 25 od 74. Na grozljiv prizor in mrtve ptice so delavci v živalskem vrtu naleteli zgodaj zjutraj. Lisico so celo zalotili pri delu, a jim je zbežala. Lisica je ubila še račko in poškodovala še tri plamence.

»To je strašna izguba za nas in vse ljubitelje e živali,« je dejala Brandie Smith, direktorica živalskega vrta. Plamence so premestili na zaprto območje, račke pa na pokrito območje na prostem. Pristojni so med ogledom odkrili luknjo v ograji, skozi katero je lisica vstopila. Ograjo so že popravili, namestili so dodatno zaščito, pasti in namestili infrardeče senzorje