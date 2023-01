Luči gorijo noč in dan

V tehnološki dobi lahko tudi najenostavnejša opravila postanejo sila zapletena ali celo nemogoča. Denimo, pritisk na stikalo. V srednji šoli Minnechaug v ameriški zvezni državi Massachusetts tako zaradi računalniške napake kar leto in pol niso mogli ugasniti luči, ki so gorele noč in dan in goltale denar davkoplačevalcev. Prihodnji mesec bodo zagato le rešili, so olajšani, a okoli 70.000 evrov, kolikor jih je stala potratna poraba elektrike, ne bodo videli nikoli več.

Običajnih stikal ni

Okvara oziroma zapleti pri popravilu so splet nesrečnih okoliščin, se zagovarjajo pristojni v šoli, ki seveda incident nadvse obžalujejo. Zagotavljajo, da so storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi napako odpravili, a so jim kot zakleto sodelovanje odpovedovali vsi po vrsti: podjetje, ki je namestilo nov računalniški strežnik, je vmes večkrat zamenjalo lastnika in odgovornost za napako venomer prelagalo. Ko so se odgovorni končno lotili popravila, so imeli zaradi pomanjkanja kadra najprej težave z iskanjem usposobljenega serviserja, ko pa so tudi to rešili, so zaradi težav v dobavni verigi nenormalno dolgo čakali ustrezni nadomestni del. Podjetje, ki je namestilo nov sistem razsvetljave s 7000 žarnicami, je za nadzor nad razsvetljavo vzpostavilo zgolj sodobno programsko opremo, brez možnosti izklopa ali vklopa prek običajnega stikala. Ko je program zatajil, so luči preprosto ostale prižgane.

Sreča v nesreči, se tolažijo nekateri, še dobro, da se sistem ni zagozdil pri ugasnjenih lučeh, kajti v temi ali ob slabi svetlobi ne bi mogli izvajati pouka za približno 1200 dijakov.