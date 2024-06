Leopard debelušček ne bo več hujšal (FOTO)

Kitajski živalski vrt, ki je marca letos razglasil, da bo debelemu leopardu, ki ga imajo med živalmi, pomagal izgubiti odvečno težo, je obupal: velika mačka, ki živi v mestu Panzhihua, bo še naprej ostala prijetno izpopolnjena. Leopard, ki je zaradi obilnosti postal spletna senzacija, bo še naprej lahko užival v toliko hrane, kot si je bo zaželel.

16 let jih šteje ta velika zverina.

Kljub načrtom in trudu oskrbnikov v živalskem vrtu leopard, katerega videz so spletni uporabniki primerjali s tjulnjem, v dveh mesecih ni shujšal niti za kilogram. Pomagala ni niti stroga dieta, ne nova ograda z veliko prostora za sprehajanje, niti poseben urnik hranjenja.

Ješča zverina živi v živalskem vrtu od leta 2010 in šteje 16 pomladi, kar bi v človeških letih pomenilo, da je stara med 60 in 70 leti. Prav njegova starost je, menijo oskrbniki, vzrok, da ne more izgubiti teže. Ker je že senior, je po mnenju živalskega vrta konkretna izguba teže tudi precej nesmiselna, še posebno ker je leopard sicer popolnoma zdrav. Potem ko so se posvetovali s strokovnjaki, so se odločili, da opustijo jalov shujševalni projekt in pustijo velikemu mačku uživati življenje na njemu všečen način. »Vse je v redu, da je le zdrav in zadovoljen,« menijo oskrbniki. Življenjska doba leopardov v ujetništvu sicer dosega tudi do 23 let.

Po zaslugi kilogramov je postal spletna senzacija. FOTO: Posnetek zaslona

Zgodba, v kateri bo morda tudi kak človeški navdušeni jedec našel uteho, se z ukinitvijo leopardjega hujšanja verjetno še ni končala. V živalskem vrtu imajo namreč težave s težo še nekatere druge vrste živali, med njimi azijski črni medved, ki mu zaradi bele proge na trebuhu pravimo tudi mesečev medved.