Ko sta otroka v šoli, ta mama (48) moške ponižuje za dober denar (VIDEO)

Emme Witt (48) iz Los Angelesa je ženska, ki ima dvojno službo. Je mama, opravlja pa tudi službo domine, zato se, ko pelje otroke v šolo, posveti moškim, ki uživajo v poniževanju in kaznovanju, in ji za to dobro plačajo.

To delo opravlja že sedem let, od osmih zjutraj do treh popoldne, s tem pa zasluži približno 3700 evrov na mesec.

Svoje delo opravlja prek telefonskih klicev in snemanja posnetkov.

»Takoj, ko otroka odpeljem v šolo, prižgem telefon. Ta čas moram izkoristiti, ker ne morem delati, ko sta poleg,« je pojasnila.

Fetiš: majhen spolni organ

Emma pravi, da je veliko strank, ki želijo, da se obnaša, kot da imajo majhen spolni organ, ker je to njihov fetiš. »Imam zelo majhen penis in želim, da se mi zaradi tega smejiš«, pravi domina, ki poudarja, da je veliko moških, ki imajo takšne fetiše.

Dodaja, da bo nekoč otrokoma povedala resnico o svoji karieri, a čaka, da bosta za to dovolj stara. Za zdaj mislita, da mama dela kot svetovalka.