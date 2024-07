Kitajka s 25 kilogrami želi še bolj shujšati

Mlada Kitajka je pritegnila veliko pozornosti javnosti, potem ko je na spletu pokazala svoje šokantno vitko telo in zatrdila, da želi biti še bolj suha. Mladenka, ki si pravi Baby Tingzi, je visoka 160 cm, a tehta le okoli 25 kilogramov in očitno namerava še bolj shujšati. Na družbenem omrežju douyin, kitajski različici tiktoka, ima več kot 42.000 oboževalcev, med katerimi jih je velika večina globoko zaskrbljena zaradi njenega zdravja. Baby Tingzi pa vztrajno zavrača takšne pomisleke in trdi, da je raje super suha, ter poudarja, da njena suhljata silhueta ne vpliva negativno na njeno življenje.

42 tisoč sledilcev ima na douyinu, kitajski različici tiktoka.

Za kritike se ne zmeni

Mladenka iz mesta Guangzhou v kitajski provinci Guangdong na družbenih omrežjih nenehno objavlja posnetke, na katerih je večinoma skromno oblečena, da pokaže svojo nenavadno vitko postavo, in se očitno ne zmeni za kritike. V večini videoposnetkov Baby Tingzi pleše pred kamero in pozira v razgaljenih oblekah, razkazuje svoje suhljate noge in roke, pri čemer se tudi redno tehta in svoje oboževalce obvešča o svoji izgubi teže.

Sledilce redno obvešča o svojih kilogramih. FOTO: douyin/Oddity Central

Potem ko je Baby Tingzi zaslovela na kitajskih družbenih omrežjih, so številni uporabniki komentirali, da najverjetneje trpi za anoreksijo in da nujno potrebuje zdravniško pomoč, nekateri pa ji pravijo kar hodeči ali plešoči okostnjak. »Težko si je predstavljati odraslo osebo, ki tehta 25 kilogramov,« je zapisal eden od uporabnikov douyina. »Ne bi si upal preveč premikati, ker bi se bal, da bi si polomil kosti,« je dodal nekdo drug. »O moj bog, res se bojim, da boš umrla, medtem ko te gledam na telefonu,« je komentirala ena od zaskrbljenih uporabnic interneta.