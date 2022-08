Je predsednik Biden res mrtev? Teoretiki zarote imajo videodokaze (VIDEO)

Videoposnetek, objavljen na twitterju, v katerem trdijo, da je predsednik ZDA Joe Biden mrtev ali pa so ga zamenjali dvojniki (iz mesa in krvi ali digitalni), ima več kot milijon ogledov, piše Motherboard. Posnetek je bil prvotno objavljen na profilu 38-letnega ameriškega kantavtorja Bradleyja Jamesa Skistimasa, ki nastopa pod umetniškim imenom Five Times August.

Skistimas je na svojem profilu objavil dva različna posnetka zaslona iz dveh različnih videov, v katerih Biden govori o cenah goriva in napadu na ameriški kongres, ki se je zgodil 6. januarja 2021.

»Dva videoposnetka, ki sta bila objavljena v nekaj urah. Mislim ... vi mi povejte, kaj se tukaj dogaja,« je zatrdil Skistimas in nato objavil video, v katerem se izmenjujejo kadri iz enega in drugega videa. »Bodite pozorni na njegov videz in glas. Ponovno, oba videa sta nastala danes, v nekaj urah. Kaj se tukaj dogaja?«