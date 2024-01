Izpoved ženske, ki se je poročila s šejkom: »Pri 26 letih sem postala gospodinja in vsak dan živim po teh pravilih«

Soudi Al Nadak je znana vplivnica, ki v Dubaju živi kot gospodinja. Stara je komaj 26 let, poročena je s šejkom Jamalom Al Nadakom, ki je star 32 let. Par se je spoznal med študijem. Njenemu tiktoku sledi več kot milijon ljudi, na tem družbenem omrežju pa vsak dan pokaže, kako je videti njeno razkošno življenje.

»Vsi moški so lažnivci, izberi vsaj tistega, ki je tako bogat, da te bo vsak dan budil z rožicami in ti podaril Louis Vuittona,« pravi Soudi, ki se je zavestno odločila za tovrstno življenje na visoki nogi. Obtožbam, da se je z Jamalom poročila le zaradi denarja, odgovarja: »Ni res. Rada se imava. A kaj naj, če je on milijonar, jaz pa rada zapravljam.«

Soudi pravi, da ima njen mož zanjo le ti dve pravili, ki se ju mora držati, in sicer ne sme imeti moških prijateljev in vedno mora poznati vsa gesla na njenem telefonu in družbenih omrežij.

Je pa tudi Soudi možu postavila nekaj pogojev, ki jih bo moral izpolniti, da mu bo rodila otroka. To vključuje plačilo 280.000 evrov za vsakega otroka, ki ga rodi, dizajnersko torbico Birkin »modro za fantke in roza za punčke«, avto, dvojno število osebja na domu, ki ji pomaga pri otrocih, osebnega trenerja in več. »V Dubaj nisem prišla trpeti. To je najmanj, kar lahko naredi zame, glede na to, da bo moje telo zaradi nosečnosti zelo trpelo. O vsem tem sem ga obvestila že pred poroko in strinjal se je,« je bila iskrena.

Vendar pa pravi, da ima tovrstno življenje na visoki nogi tudi svoje slabosti. »Vedno živim v strahu, da me bo kdo oropal, in da mi bo kakšna ženska ukradla moža.«

V eni od svojih objav sicer tudi navaja težave, s katerimi se srečujejo ženske, ki so poročene z bogatimi muslimani: »Ne pustijo me nikamor same, nenehno me vozijo ali spremljajo in me obravnavajo, kot da sem nežna rožica, za katero je treba skrbeti.«