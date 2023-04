Toliko so pripravljeni plačati šejki, ko si želijo žensko: številka je astronomska

Stephanie Silveira, brazilska zvezdnica z onlyfans, je novinarju brazilskega portala Globo zaupala, koliko bi lahko zaslužila, če bi pristala na zmenek z neimenovanim šejkom. Ta naj bi ji namreč po krajšem pogovoru ponudil 456 tisoč evrov, a je, kot trdi, kljub astronomski številki rekla ne.

»Mislila sem, da gre za šalo. Vendar mi je prijatelj razložil, da so takšne ponudbe v Dubaju nekaj običajnega. Bila sem preprosto šokirana,« je povedala privlačna temnolaska in poudarila, da je nesramna ponudba ni užalila.

Silveira se je pohvalila, da trenutno na onlyfans zasluži dovolj, da lahko živi življenje, ki si ga želi – potuje, pomaga svoji družini in investira – ter dodala, da se je doslej upirala drugim donosnim ponudbam. »Ponudili so mi sodelovanje v resničnostnem šovu, tekmovanje na izboru za mis in celo snemanje filmov za odrasle v Veliki Britaniji. Vse ponudbe so bile velikodušne, a nič boljše od svobode, ki jo uživam. In lahko snemam, kar hočem, potujem in spoznavam nove ljudi,« je zaključila.