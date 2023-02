Dokaz, da denar ne kupi sreče: obžaluje, da se je poročila z milijonarjem, ki ji nakazuje zajetne vsote denarja

Da ženske množično odhajajo v Dubaj, iščejo razkošno življenje in bogate šejke, ki bi jim ga zagotovili, ni skrivnost. Toda vprašanje je, kaj se zgodi, ko dobijo, kar so iskale?

Mlada gospodinja Linda (23) iz Dubaja se kopa v razkošju, a se je obregnila v »nepremišljenega« partnerja, potem ko ji je za valentinovo namesto darila poklonil zajetno vsoto denarja. Na svojem tiktoku je izjavila, da je bila njegova gesta zelo »sebična in nepremišljena«. »Danes je moj mož na moj bančni račun položil 20 tisoč dolarjev za valentinovo. Mislim, da je to res nepremišljeno in sebično, za tem ni nobenega sporočila, nobenega pomena,« je pojasnila in dodala, da gre vseeno po nakupih.

Ob videu, v katerem spregovori o svoji težavi, je dodala opis »romance is dead« ali »romantika je mrtva«, nato pa pokazala, kako živi. Obiskala je namreč številne dizajnerske trgovine in kupila pregrešno drage dizajnerske torbice. Preizkusila je tudi več parov dizajnerskih čevljev, ki jih bo, je potarnala, obula za večerjo, ki jo bo najverjetneje načrtovala sama. Nato je povedala, da se je vseeno odločila, da gre domov, ker je »nekako osamljena«.

Na video se je sprožil plaz komentarjev, mnenja pa so bila, kot običajno, deljena. Nekateri so menili, da je razvajena smrklja in da se pritožuje iz dolgčasa, drugi pa so stopili na njeno stran in dodali, da bi tudi sami raje vedeli, da bi jim partner poklonil nekaj, kar jim je všeč. So se pa strinjali, da je ta video še en pokazatelj, da denar ne prinaša sreče.