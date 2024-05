Izpoved prostitutke: Domišljavi moški prosijo za popuste, ker »so vroči« – vendar se to ne konča dobro

Natalie Banks, ki dela v razvpitem »Alien Cathouse« v Nevadi, je dejala, da nekateri moški vedno poskušajo barantati z njo, ker mislijo, da so privlačnejši od večine strank. Kruh služi v enem od legalnih bordelov v ameriški zvezni državi Nevada, v svojem podkastu pa je pojasnila, zakaj takšne prošnje vedno zavrne.

»To me je veliko moških spraševalo v preteklih letih, in če sem čisto iskrena, nobeden od njih ni bil dovolj privlačen, da bi upravičil to vprašanje.« Očitno preveč moških precenjuje lastno privlačnost. »Zdi se, da veliko moških misli, da so zares vroči le zato, ker nimajo večjih telesnih deformacij ali zato, ker niso stari ali debeli – a temu preprosto ni tako,« je dodala.

Njene stranke so povprečne

Pravzaprav so stranke bordelov na splošno povprečneži. Natalie je nadaljevala: »So različno privlačni tako kot moški, ki jih vidiš na ulici – ker je tipična stranka javne hiše le povprečen moški.«

»Imam stranke, za katere bi rekla, da so objektivno precej privlačne, in imam nekaj fantov povprečnega videza, seveda pa tudi nekaj takšnih, ki niso najlepši. Dokler plačujete, ste spoštljivi in čisti, nas ne zanima, kako ste videti.«

Poudarila je, da gre v javno hišo v službo in ne, da bi se zabavala, in dodala: »Nisem tam, da bi spala s privlačnimi ljudmi, ampak zato, ker poskušam plačati položnice.« Konec koncev, je dodala Natalie, stranke ne bi smele samodejno domnevati, da je heteroseksualna. Morda jo v zasebnem življenju privlačijo ženske.

»Ne obsojam preveč po videzu, ocenjujem vas pa, če ste res samovšečni ter poskušate barantati z menoj, to strogo obsojam. Ljudem ne dajem popustov, ker bi bili privlačni. Resnično bi rada spala z njimi, ker sem v službi zaradi denarja.«