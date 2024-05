Zvezdanina modrost: Moja družina se dela norca iz mene, ker so seveda neizobraženi (Suzy)

Draga Zvezdana! Jezi me, ker se vsa moja družina dela norca iz mene, ker so seveda neizobraženi. Stara sem 27 let, končujem faks, ob delu, plačljiv. Družba mi ni omogočila, da bi se vpisala na fakulteto, ki me je zanimala, delala sem ter si sama in s pomočjo staršev plačevala študij. Moji doma, pri katerih še vedno živim, so normalni, mama dela v pisarni, oče vozi tovornjake, sestra je v tujini in se redko oglasi. Jaz sem zelo ozaveščena in se me ne da kar tako okrog prinesti. Ko je bilo cepljenje zapovedano, sem se uprla in začela slediti t. i. 'teorijam zarote'. Ko domačim razlagam, da so...