Iz civilizacije se je preselil v zapuščeno mesto: Konec sveta je tu, imamo še sedem let

»Ne želim veliko od življenja. Ne pijem, ne kadim, ne hodim ven. Dokler imam dovolj denarja za hrano, sem srečen,« je dejal za britanski Daily Star Leslie Southam (53), možakar, ki se je po ločitvi vrnil k staršem v rodni Brynmefys. To velško mesto je zdaj zapuščeno, medtem ko je bilo še v njegovi mladosti bujne cvetoče. Vsi obrati so zdaj v glavnem zaprti, lastniki so zapustili svoje domove in jih pustili propadati. V celotnem kraju skorajda ni hiše, ki bi bila cela.

»Všeč mi je mir, ki ga imam tukaj. Ne pogrešam številnih avtomobilov in otrok na ulicah,« pravi Leslie. »Mislim, da ima svet še sedem let, dokler ne pridemo do končnega konca. Vse se je začelo s korono. To je bil začetek apokalipse, po kateri ni več vrnitve. Ni me strah. Jezusa sem sprejel kot svojega rešitelja. Verjamem v njegov drugi prihod, ko bo vse tiste, ki so mu bili zvesti, popeljal v raj.«

V celotnem kraju so le tri naseljene hiše. Leslie dela kot čistilec v bližnjem hotelu, vendar bi lahko izgubil službo, ker se ne želi cepiti proti covidu. »Kar koli že, obeta se res veliki 'reset',« pravi.