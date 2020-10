Okuženi Trump odšel med podpornike, padajo kritike (VIDEO)

Zdravnik: Glede virusa mu očitno ni nič jasno

Biden negativen

Iz štaba predsedniškega kandidata demokratov so sporočili, da je bil Joe Biden znova na testiranjih in je negativen na koronavirus.

Ameriški predsednikje v nedeljo presenetil množico podpornikov, ki so se zbrali pred vojaško bolnišnico Walterja Reeda v Marylandu. S črno masko na obrazu je mahal množici iz avtomobila, nato pa se je vrnil v bolnišnico. Pred tem je na twitterju objavil video, v katerem je napovedal, da bo presenetil domoljube, ki so na ulicah. Delno se je posul s pepelom in priznal, da je bila vse skupaj zanj dobra šola.»Bila je zanimiva pot. Veliko sem se naučil o covidu. Res sem imel šolo. Jasno mi je in razumem,« je sporočil Trump in se tudi zahvalil vsem zdravstvenim delavcem, ki skrbijo zanj že od petka, ko so ga z vojaškim letalom prepeljali v bolnišnico.Njegovi zdravniki so v nedeljo sporočili, da se mu stanje še naprej izboljšuje, in dodali, da bi ga iz bolnišnice lahko odpustili že danes . Informacije o njegovem stanju si sicer ves čas deloma nasprotujejo. Tako je tudi njegov osebni zdravnikpriznal, da so pred dnevi javnosti zamolčali precejšen upad kisika v krvi predsednika Zdravila, ki jih prejema Trump, naj bi mu zdaj dobro pomagala, predsednik pa je zdaj s svojo predstavo, da bo hitro okreval, še dodatno podkrepil svoj ignorantski odnos do pandemije, so zapisali pri CNN.S svojo potezo je Trump sprožil številne kritike. Eden od zdravnikov v bolnišnici je sporočil, da Trumpu glede virusa očitno ni jasno nič. Vsaka oseba v avtomobilu med to povsem nepotrebno predsedniško vožnjo bo sedaj morala v karanteno za 14 dni. Morda bodo zboleli, morda bodo umrli. Za politični teater. Trump jim je ukazal, da tvegajo življenja za teater. Pa to je norost,« je tvitnil zdravnik v bolnišnici Walterja ReedaTudi velik del ameriške javnosti Trumpa zaradi poteze ostro kritizira. CNN poroča, da je Trump hospitaliziran, vseeno pa pandemije ne jemlje resno. Pa četudi je za v ZDA terjala že 209.000 življenj. »Šov s pozdravom iz avtomobila predstavlja ves polom ameriške vlade v boju proti virusu in je še en dokaz, zakaj smo država z eno najslabših slik obolelih na svetu.«