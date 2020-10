Baba Vanga je videla vse: Prihaja pošast, ki bo dušila svet!

Slovita slepa jasnovidka babaje pred smrtjo leta 1996 napovedala številne dogodke. Glede na to, da je po mnenju številnih pravilno napovedala smrt princeseinter napad na dvojčka 11. septembra 2001 ter konec Sovjetske zveze, se človeštvu slabo piše, če se bodo tudi njene napovedi za prihodnost izkazale za resnične.Predvsem za leto 2020 so bile njene napovedi zlovešče, saj je napovedala, da prihaja pošast, ki bo dušila celotno človeštvo. Njene besede je prenesla njena zaupnica in znana bolgarska gimnastičarka, ki je že v začetku leta 2020 opozorila, kaj Vanga napovedala za to leto. Njene besede so se kot požar razširile po spletu in povzeli so jih številni mediji.Preberite tudi:Baba Vanga je 'videla' svet vse do leta 5079, ko je predvidela njegov konec. Ta bo sledil, ko bodo ljudje prestopili 'mejo vesolja'. Za naslednje leto je predvidela, da bo Evropa skoraj nenaseljena in da se bodo t. i. države v razvoju od izkoriščenih spremenile v izkoriščevalke.