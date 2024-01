Grelna obleka za uživanje pice v mrazu: v njej boste videti kot telebajsek

Se vam zdi, da se ob trenutnih nizkih temperaturah nikoli ne morete dovolj obleči, da vas ne bi zeblo? Podjetje Domino's iz Velike Britanije, ki se ukvarja z dostavljanjem in peko pic, ima rešitev za vas. Na podlagi tehnologije, ki jo uporabljajo pri dostavljanju pic, in po zaslugi katere te ostajajo tople vse do vrat naročnika, so ustvarili oblačilo, v katerem boste, ne glede na zunanje temperature, ves čas na toplem. Obleka bo namreč vzdrževala telesno temperaturo, v dveh urah ta pade le za štiri stopinje.

Zeblo vas ne bo, zagotavljajo pri Domino's. FOTO: Domino's

Obleka ni ravno za na modne piste, v njej boste namreč videti kot astronavt ali telebajsek. Namenjena je zlasti nemotenemu uživanju pice v mrazu, zato ima tudi žep za shranjevanje česnove in zeliščne pomake, žep za prtiček, s katerim si boste obrisali roke po obroku, ter prozoren žep za mobilni telefon (s katerim pico naročite) na rokavu.

Uporabljate jo lahko tudi v zaprtih prostorih. FOTO: Domino's

Podobno kot zimski kombinezoni za otroke ima rokave, ki jih je mogoče zavihati čez dlani, da dobimo nekakšne rokavice, ki jih lahko po mili volji snemate in natikate. A če bi si jo želeli omisliti že za letošnjo zimo, vas moramo razočarati. »Obleka je v fazi testiranja, zato je stranke žal še ne morejo kupiti,« je povedal vodja za odnose z javnostmi pri Domino's Sam Wilson. Ne ve se še, ali bodo grelno obleko (v angleščini heat suit) prodajali v prodajalnah Domino's ali v trgovinah z oblačili, kot je Primark.

Obleka deluje na enak način kot torbe za dostavo.

Podjetje Domino's je znano po svojih torbah za dostavo pic, kar je povezano s poslanstvom, ki so si ga zadali, želijo namreč, da bi naročnik pico dobil v roke še vročo. Leta 1998 so predstavili torbo z grelnim mehanizmom na elektriko. Dostavljavec je delovanje grelnega mehanizma ohranjal s pomočjo električnega kabla, ki ga je bilo mogoče priključiti v navadno vtičnico. Kasneje so namesto kabla začeli uporabljati indukcijski ogrevalni sistem, najnovejše torbe pa temeljijo izključno na patentiranem izolacijskem sistemu, ki elektrike sploh ne potrebuje več.