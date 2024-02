Gnus in šok: med letom na ljudi začeli deževati črvi

Nezadovoljstvo potnikov z letalskimi prevozniki je v torek na letu družbe Delta Airlines iz Amsterdama v Michigan dobilo nov zalet. Razlog? Na potnike so začeli deževati črvi.

Eden od potnikov naj bi imel v ročni prtljagi pokvarjene ribe, ki jih je odložil v prostor nad sedežem, nato pa so črvi popadali iz torbe in padli na spodaj sedeče potnike.

Philip Schotte, Nizozemec, ki živi v Iowi, je lokalnim medijem povedal, da je videl vsaj ducat črvov, ki so med letom padli na žensko. »Pravzaprav ne vem, kaj mi je rojilo po glavi, a seveda je ena prvih reakcij gnus,« je dejal, ko so ga povprašali, kako se je počutil ob dogodku. Dodaja, da so stevardese raziskale, od kje so padli črvi in ugotovile, da je bila nad sedeži vreča z ribami, zavitimi v časopisni papir. Potem ko se je moški, ki mu je torba pripadala, oglasil, so jo stevardese odnesle.

Še bolj nenavadno pa je bilo nadaljevanje dogodka. Pilot je namreč kmalu po dogodku sporočil, da se mora letalo vrniti na letališče Schiphol v Amsterdamu.

Letalska družba se je potnikom opravičila in kot razlog vrnitve navedla, da je nepravilno zapakirano torbo.

»Letalo se je vrnilo in potniki so bili razporejeni na naslednji razpoložljivi let. Letalo je bilo umaknjeno iz uporabe zaradi čiščenja,« so pojasnili pri letalski družbi Delta Airlines.

Da pa se potniki ne bi počutili preveč oškodovane, jim je letalska družba podarila 8000 brezplačnih letalskih milj za prihodnje potovanje, odškodnino za hotelsko sobo in bon za obrok v vrednosti 30 dolarjev za nevšečnosti, ki so jih doživeli.