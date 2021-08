Eksperiment, ki je nasmejal svet: ko mama neha pospravljati ... (VIDEO)

Če ste mama, ki opravlja večino gospodinjskih opravil, se vam je že gotovo kdaj zgodilo, da vam je »počil film«. Nekaj podobnega se je zgodilo, ki je na twitterju s svojimi sledilci delila, kaj se zgodi, ko neha opravljati hišna opravila.»Pred dvema dnevoma sem se odločila, da ne bom več pomivala posode. Vedno kuham in zdaj imam dovolj, da moram tudi vse sama pospraviti. Od takrat se je nabral ta kup posode. V nekem trenutku bo zmanjkalo žlic, skodelic in krožnikov. Kdo bo popustil prvi? Jaz ne,« je zapisala in napovedala »vojno« svoji družini.Nadaljevala je, kako so tretji dan ostali brez velikih posod in žlic, a nihče ni rekel nič. »Slišim, kako so jim začeli delati možgani. Ampak ne, družina, danes ne bom napolnila pomivalnega stroja.« Nato je objavila fotografijo moža, ki si je otroško žlico delal kavo in uporabil rezervno skodelico.Ker je nehala prati perilo, se je nabral velik kup perila. V ponvi pa je ostala klobasa, ki je po dveh dneh spremenila barvo. Zmanjkalo jim je tudi toaletnega papirja na stranišču, a to, kot kaže ni nikogar zmotilo do te mere, da bi nastavil nov papir.»Nekdo je odkril, kako fino je čistiti skledo, v kateri so se zasušili kosmiči,« je zapisala in delila posnetek moža, ki se sklanja nad smetmi. Kljub temu, da je skledo nato položil v pomivalni stroj, posode ni dal prati.Po treh dneh, ko se Lily ni dotaknila niti ene stvari, so se doma začele dogajati spremembe. Njen partner je začel pospravljati in je uredil vse, da je bil dom spet podoben domu. »Uspelo nam je,« je zapisala Lily po eksperimentu in zapisala, da ne bo tega nikoli več ponovila. Dodala je še, da bodo dobri, slabi in zelo slabi dnevi in da si ne želi, da bi jo še kdaj vzeli za samoumevno, še posebej pa ne, da bi jo za samoumevno imeli ljudje, ki jih ima najbolj rada.