Dveletna deklica je ugriznila kačo

Na vzhodu Turčije, v vasi blizu mesta Bingol, je kača ugriznila dveletno punčko, nato pa je kačo ugriznil otrok, pišejo turški mediji. Deklico so odpeljali v bolnišnico in je v dobrem stanju.

Oče deklice je lokalnim medijem povedal, da se je incident zgodil na dvorišču družinske hiše. »Ko sem bil v službi, so me poklicali in mi povedali, da je mojega otroka ugriznila kača. Na srečo so otroka, ko sem prišel, že odpeljali v bolnišnico. Kot so mi povedali sosedje, je otrok držal kačo v roki in se z njo igral, potem ko ga ugriznila. Hvala mojim sosedom in naj jih Bog blagoslovi,« je dejal oče Mehmet Erkan.

»Starši, pazite na svoje otroke«

Sosed, ki je videla punčko, kako grize kačo, je plazilca odmaknil od dveletnice in poklicala pomoč. Kača jo je ugriznila v spodnjo ustnico. »Zdravniki so mi povedali, da so izvidi brez posebnosti, a naj bo na opazovanju 24 ur. Staršem bi svetoval, naj pazijo na svoje otroke. Vedno jih imejte na očeh,« je še dejal deklicin oče za turške medije.

Incident se je sicer zgodil prejšnjo sredo.