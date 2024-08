Duhu umrlega nosijo plastenke z vodo

Plastenke so velike onesnaževalke okolja in najbrž bi, če bi jih kje zagledali cel kup, najprej pomislili, da gre za smetišče. Toda v Ladaku v Indiji, v bližini Himalaje, ima kup plastike okoli majhnega svetišča popolnoma drug pomen: ljudje jih kopičijo tam kot daritev duhu, znanemu kot duh ovinkov Gata.

Daritev je namenjena nesrečniku, ki je pred desetletji prav na tem kraju umrl zaradi žeje in ekstremnega mraza. Nekateri namreč verjamejo, da bodo duha človeka, čigar lobanja počiva v omenjenem svetišču, razburili, če mu ne bodo na skalah pustili steklenice vode. Mimoidoči mu darujejo tudi cigarete. Pot pod himalajskih gorovjem, ki poteka mimo svetišča, je naporna in velik izziv celo za najbolj pripravljene. Priljubljena je med kolesarji in motoristi, željnimi ekstremnih izzivov.

Pustijo mu vodo, da jih ne bi nadlegoval. FOTO: Instagram/rover_shutterbug

Zgodba o duhu ovinkov Gata se je začela leta 1999, ko se je tovornjak ustavil sredi poti. Zapadel je sneg in grozil, da ga bo popolnoma izoliral od civilizacije. Voznik se je napotil do najbližje naselbine po pomoč, njegov pomočnik pa je počakal v tovornjaku. Ker se je snežna nevihta stopnjevala, je bil tri dni pozneje pomočnik, ujet brez vode in hrane, že mrtev. Pokopali so ga ob gorski cesti. V letih so popotniki, ki so hodili tam mimo, videvali moškega, ki jih je prosil za steklenico vode, a je nato, ko so se mu približali, izpuhtel v zrak. Zaskrbljeni, da na območju straši, so lokalni prebivalci zgradili majhno svetišče v čast pokojniku in nemirnemu duhu ob njem puščali plastenke z vodo.

Pokrajina Ladak leži na najvišji planoti v Indiji, v povprečju sega nad 3000 metrov. Ovinki Gata predstavljajo niz 21 zavojev, ki vodijo do vrha enega najvišjih z vozili dostopnih gorskih prelazov v regiji.