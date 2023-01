Duhovnik kot portal za zmenkarije: po spoznavnem srečanju se umakne

Številni samski povedo, da je čedalje težje najti sorodno dušo, a tisti, ki poznajo Fernanda Cuevasa, trdijo drugače. Duhovnik iz španske Valencie je namreč znan po svoji sposobnosti parčkanja, zaslužen je za kar 270 ljubezni, še nobena od njih pa se ni končala z ločitvijo!

Sam analizira profile

Njegova nepričakovana kariera se je začela pred štirinajstimi leti; nanj se je obrnil obupani Salva, ki si je srčno želel družice, a nikakor ni mogel najti prave. Kot zavedni kristjan si je želel partnerico, ki bi delila tudi njegovo versko prepričanje, zato mu je oče Fernando obljubil pomoč.

Njegov pristop je oseben, učinkovitejši od portalov za zmenkarije, je prepričan. FOTO: Tonktiti/Getty Images

Med svojimi farankami in v širši verski skupnosti v Valencii je začel iskati življenjsko sopotnico za Salvo in že čez pet mesecev sklenil njun zakon pred Bogom. Salva in Geles sta še danes srečno poročena, ustvarila sta si družino, njuna zgodba pa je navdihnila duhovnika, da je še mnogo drugim samskim katolikom pomagal najti izbranko ali izbranca. »Tisti, ki so globoko vdani veri, si želijo najti sorodno dušo, ki bi delila njihove vrednote. Tako so bili vzgojeni, zato bi v svoje življenje težko sprejeli osebo, ki ne deli enakih prepričanj. Pri tem jim lahko pomagam jaz, saj se pri svojem delu srečujem z veliko ljudmi,« pove oče Fernando, ki je svojemu poslanstvu dodal tudi profesionalne okvirje.

Zainteresirani pri njem izpolnijo obrazec o osebnih podatkih, videzu, preživljanju prostega časa, kraju bivanja, poklicu, zanimanjih, pričakovanjih in pogledih na življenje ter vdanosti Cerkvi; profile kandidatov nato primerja in predlaga srečanje.

Zanimivo, izkušeni duhovnik na vprašanje, katere lastnosti se mu zdijo najpomembnejše za uspešno parčkanje, odgovarja: »Višina in kraj bivanja. To je zelo preprosto, moški mora biti višji od ženske, tako je hotela narava in to moramo upoštevati. In živeti morata v istem kraju. Selitev je namreč velika prilagoditev in obveza, kar takoj ustvari nepotreben pritisk in poruši ravnovesje.« Oče Fernando analizira izpolnjene obrazce, torej se posveča obdelavi podatkov, kar dandanes samodejno opravljajo tehnologija in portali za zmenkarije, a pravi, da je oseben pristop tu ključen, saj kandidate ocenjuje tudi na podlagi pogovora, ki ga opravi z izbrancema, še preden ju seznani. In takrat se njegovo delo konča, kajti partnerskega svetovanja se ne gre.

Ključna dejavnika sta višina in kraj bivanja.

O njegovi uspešnosti priča laskava statistika, 270 zakonov in nič ločitev, vsak dan pa prejme vsaj 20 novih povpraševanj.