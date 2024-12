Deklica trdi, da se spominja svoje smrti iz prejšnjega življenja! Opisala podrobnosti, ki jih ne bi mogla vedeti ...

Karen iz Pittsburgha v ZDA je pred leti doživela presenetljivo razkritje svoje hčerke Claire, ki je pri osmih letih nenadoma razvila strah pred letenjem, kljub temu da še nikoli ni bila na letalu. Njene besede so Karen pretresle in jo pripeljale do prepričanja, da se Claire spominja preteklega življenja.

Claire je bila že od rojstva posebna. Ko se je rodila, ni dihala, njena koža je bila pomodrela, in obe s Karen sta bili v smrtni nevarnosti. Ko je postajala starejša, je pogosto trdila, da njeno ime ni Claire in da ne želi odrasti. Pri osmih letih, ko sta načrtovali obisk tete z letalom, je Claire nenadoma postalo močno strah letenja.

Karen se spominja trenutka, ko je Claire vprašala: »Kaj misliš, da bi se lahko zgodilo na letalu?« Claire je odgovorila, da je letalo nekoč trčilo v stavbo v New Yorku in da je videla, kako so deli letala prebili steno. Claire je bila rojena tri mesece po napadih 11. septembra 2001.

Ni omenjala dvojčkov

Empire State Building. FOTO: Masahiro Takai Reuters

Ko je Karen poizvedovala, ji je Claire začela pripovedovati podrobnosti iz svojega domnevnega preteklega življenja. Omenjala je, da je imela rdeče, valovite lase, ki jih je nosila v figi, in da je nosila oblačila iz 50. let prejšnjega stoletja. Claire je pripovedovala tudi o požaru v pisarni in kaosu, ki je sledil, vendar se ni spomnila, kaj se je zgodilo z njo.

Ko je Karen vprašala, katera stavba je bila prizadeta, Claire ni omenila Dvojčkov, temveč Empire State Building. Mama je med brskanjem za informacijami odkrila, da je 28. julija 1945 vojaško letalo trčilo v 79. nadstropje Empire State Buildinga. Nesreča je povzročila smrt treh članov posadke in desetih ljudi v stavbi, poškodovanih pa je bilo še 25 oseb.

Z obiskom mesta premagala strah

Claire je medtem razkrivala dodatne podrobnosti. Omenjala je imena, kot sta Rose in Ann, in trdila, da je imela dva otroka. Po dodatnem raziskovanju so producenti dokumentarnega programa The Ghost Inside My Child odkrili žensko po imenu Anna Gerlach, ki je umrla v nesreči. Anna je imela rdeče lase, irske korenine, dva otroka in mamo po imenu Rose.

Potovanje v New York je Claire pomagalo premagati strahove. Po obisku mesta in raziskovanju preteklih dogodkov se je njen strah pred letenjem razblinil. »Zdaj vem, da nisem več v tistem življenju, da me to ne more več prizadeti,« je dejala. Karen je dodala: »Spominjanje preteklega življenja jo je zares pomirilo in ji pomagalo naprej.«